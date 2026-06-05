Kawal Program Prabowo, Nofalia Heikal Safar Siap Akselerasi Program MBG  

jpnn.com, SENTUL - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA) Nofalia Heikal Safar menegaskan komitmen penuhnya dalam mengawal dan memastikan kesiapan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok Indonesia.

Komitmen ini diperkuat setelah Nofalia menghadiri langsung agenda Konsolidasi Nasional Program MBG yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Dalam menjalankan roda organisasi yang masif ini, Nofalia senantiasa didampingi oleh sang suami, Heikal Safar yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GARUDA.

Acara konsolidasi berskala besar tersebut dihadiri oleh 12.173 pelaksana dan mitra MBG dari seluruh penjuru Indonesia. Menunjukkan peran strategis organisasi yang dipimpinnya, Nofalia Heikal Safar tampak duduk di jajaran paling depan, menyimak langsung arahan strategis dari Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan dan percepatan program nasional ini.

Agenda krusial ini juga dihadiri oleh sederet pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru Nanik Sudaryati Deyang, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, hingga motivator nomor satu dunia, Tony Robbins.

Ada momen menarik saat Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat detail terkait kualitas menu makanan. Presiden menegaskan agar telur yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat berupa telur rebus atau telur ceplok—bukan telur dadar—demi menjaga kualitas dan nilai gizinya tetap terjaga.

Selain itu, porsi lauk ayam juga harus layak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi optimal.

Merespons arahan tersebut, Nofalia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketelitian dan komitmen mendalam dari Presiden Prabowo.