Kawal Program Pro-Rakyat di Magetan, Ibas Dorong Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berkomitmen mengawal berbagai program pemerintah agar benar-benar dirasakan masyarakat.

Mulai dari bantuan rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), hingga penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan Ibas Yudhoyono dalam kegiatan Temu Massa Penerima Program BPBL dan BSPS di Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Kamis (29/10).

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII, EBY menyampaikan dirinya bersama para anggota legislatif di daerah akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“Setiap aspirasi masyarakat akan terus kami perjuangkan,” ujar Ibas.

Salah satu perhatian utama Ibas dalam kegiatan tersebut adalah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah.

Ibas menceritakan kondisi salah satu penerima manfaat, Pargiono, yang sebelumnya tinggal di rumah dengan kondisi bangunan sederhana, berdinding kayu dan tripleks, serta membutuhkan perbaikan agar lebih layak untuk dihuni.

Melalui dukungan berbagai pihak, termasuk aspirasi yang diperjuangkan bersama anggota DPRD setempat dan pemerintah desa, Pargiono mendapatkan bantuan BSPS sebesar Rp20 juta untuk membantu memperbaiki rumahnya.