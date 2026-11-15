Kawal Proses Alih Status PPPK Paruh Waktu, Pemda Siapkan Antisipasi Pemenuhan Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) menyiapkan langkah antisipasi pemenuhan gaji selama masa transisi pengalihan status PPPK paruh waktu

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan misalnya, terus mengawal kepastian status kepegawaian dan mekanisme penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penataan status kepegawaian tersebut.

Pemkot juga menyiapkan langkah antisipasi agar pemenuhan hak penggajian pegawai tetap berjalan selama masa transisi kebijakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Nur Priyantomo menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran, telah disiapkan anggaran sekitar Rp28 triliun untuk penggajian PPPK di bidang pendidikan.

"Selain itu, mulai 2027 mendatang, pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu, sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK,"ucap Nur Pri, sapaan akrabnya dikutiip dari laman Pemkot Pekalongan, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut, penggajian PPPK mulai 2027 direncanakan dialokasikan melalui pemerintah pusat. Namun, hingga kini masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab penggajian, termasuk status kepegawaian.

Apakah nantinya menjadi pegawai pusat atau tetap berada di lingkungan pemerintah daerah, sambungnya.

“Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD Kota Pekalongan sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya,” terang Nur Pri.