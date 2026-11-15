Kawal Proses Alih Status PPPK Paruh Waktu, Pemda Siapkan Antisipasi Pemenuhan Gaji
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) menyiapkan langkah antisipasi pemenuhan gaji selama masa transisi pengalihan status PPPK paruh waktu
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan misalnya, terus mengawal kepastian status kepegawaian dan mekanisme penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat terkait penataan status kepegawaian tersebut.
Pemkot juga menyiapkan langkah antisipasi agar pemenuhan hak penggajian pegawai tetap berjalan selama masa transisi kebijakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Nur Priyantomo menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pembahasan Badan Anggaran, telah disiapkan anggaran sekitar Rp28 triliun untuk penggajian PPPK di bidang pendidikan.
"Selain itu, mulai 2027 mendatang, pemerintah pusat merencanakan tidak lagi menggunakan istilah PPPK Paruh Waktu, sehingga status pegawai tersebut akan ditingkatkan menjadi PPPK,"ucap Nur Pri, sapaan akrabnya dikutiip dari laman Pemkot Pekalongan, Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut, penggajian PPPK mulai 2027 direncanakan dialokasikan melalui pemerintah pusat. Namun, hingga kini masih diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab penggajian, termasuk status kepegawaian.
Apakah nantinya menjadi pegawai pusat atau tetap berada di lingkungan pemerintah daerah, sambungnya.
“Untuk kapan penggajian itu mulai dibayarkan oleh pemerintah pusat, kami masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Sementara ini, penggajian PPPK tetap kami siapkan melalui APBD Kota Pekalongan sambil menunggu kepastian mekanisme dan waktu pelaksanaannya,” terang Nur Pri.
Kawal proses alih status PPPK paruh waktu, Pemda menyiapkan antisipasi pemenuhan gaji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ratusan Pemda Mulai Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Dirjen Nunuk: Saya Buka
- Gerindra Sumbar Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres
- Pak Wali Punya Target soal Kesejahteraan Guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu, PNS Juga
- 5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK PW Belum Ada Regulasi, Ada Titik-titik Rawan Seleksi CPNS, Jangan Diskriminasi
- AMP Kembali Bertemu Kepala BKN, Ada Info Penting Buat PPPK & PPPK Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Harus Setara PNS, Dokumen Sudah di Tangan Prabowo, Kapan Bisa Dilaksanakan?