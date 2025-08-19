Kawan Lama Solution Expo 2025 Hadir di Cikarang, Momentum Perkuat Ekosistem Industri 4.0

jpnn.com, CIKARANG - Kawan Lama Solution Expo 2025 yang sebelumnya sukses digelar di Surabaya, kini resmi dibuka di Cikarang, Selasa (19/8).

Pameran yang berlangsung di Kawan Lama Solution Center, Cikarang pada 19-23 Agustus itu menjadi wadah strategis bagi pelaku industri untuk mengeksplorasi beragam teknologi manufaktur terkini yang mendukung efisiensi, akurasi, dan otomasi dalam semangat Industry 4.0.

Sales Director Kawan Lama Solution Ferry Ardiwinata mengatakan kawasan industri seperti Cikarang memegang peranan strategis dalam ekosistem manufaktur nasional dengan skala operasional yang menuntut efisiensi tinggi dan

adopsi teknologi yang tepat guna.

"Dalam proses transformasi industri, kami melihat bahwa tantangan utama bukan hanya pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana teknologi tersebut dapat benar-benar diakses, dipahami, dan diterapkan secara efektif oleh para pelaku industri di lapangan," kata Ferry Ardiwinata dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Melalui Kawan Lama Solution Expo Cikarang 2025, lanjut Ferry Ardiwinata, pihaknya berupaya membuka akses seluas mungkin terhadap solusi yang aplikatif dan relevan, mulai dari otomasi lini produksi hingga efisiensi energi.

"Kami percaya, kolaborasi yang konkret dan berbasis kebutuhan nyata seperti inilah yang akan mempercepat kemajuan industri nasional secara menyeluruh,” ujarnya.

Kawan Lama Solution Expo 2025 menghadirkan solusi terdepan dari merek-merek ternama, seperti FANUC, PUDU Robotics, GWEIKE, Krisbow, Feeler, Mazak, Mitsubishi, Mitutoyo, Miller, Aotai, Nilfisk, OSG, Tungaloy, DeWALT, dan lainnya.