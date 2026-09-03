Kawanan Curanmor Beraksi di Ujungberung, 4 Motor Raib
jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di wilayah Ujungberung, Kota Bandung, dibuat resah oleh aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi dalam satu malam.
Sebanyak empat sepeda motor menjadi sasaran, dengan dua di antaranya berhasil dibawa kabur pelaku.
Aksi pencurian tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang sama dan kini masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Ujungberung.
Kejadian itu viral di media sosial setelah video yang merekam detik-detik pencurian motor milik warga beredar luas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi curanmor tersebut terjadi di wilayah RW 08 dan RW 09, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung pada 31 Agustus 2026.
Kapolsek Ujungberung Kompol Hery Suryadi membenarkan kejadian tersebut.
Hery mengatakan, kasus itu masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Ujungberung.
"Benar, kejadian tanggal 31 Agustus 2026," kata Hery saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).
Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Ujungberung, Kota Bandung. Empat unit sepeda motor raib digondol maling dalam satu malam.
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