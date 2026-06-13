Kawasaki Brusky 125 Mengaspal di Jakarta, Harganya Lebih Mahal dari Honda Vario
jpnn.com, JAKARTA - Kawasaki Motor Indonesia (KMI) akhirnya memasuki pasar skuter matik tanah air, dengan meluncurkan Kawasaki Brusky 125 di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.
Brusky 125 menjadi skutik pertama yang dipasarkan resmi oleh KMI di Indonesia dan langsung menyasar segmen Honda Vario 125 yang dibanderol Rp 24,5 juta.
Motor mengusung konsep “Color Your Lifestyle” dengan desain modern dan sporty, yang ditujukan untuk mobilitas perkotaan.
Tampilannya dibuat agresif lewat bodi aerodinamis, lampu depan Dual LED dengan Daytime Running Light (DRL), serta lampu belakang LED yang meningkatkan visibilitas saat berkendara.
Menunjang penggunaan sehari-hari, Kawasaki membekali Brusky 125 dengan bagasi berkapasitas 14 liter, soket pengisian daya USB, dua kompartemen penyimpanan di bagian depan, serta pembuka jok yang terintegrasi dengan kunci kontak.
Posisi setang yang lebar dan pijakan kaki yang luas juga dirancang untuk menambah kenyamanan pengendara.
Di sektor performa, skutik mengandalkan mesin 125 cc SOHC berpendingin udara dengan sistem fuel injection.
Tenaga disalurkan melalui transmisi otomatis V-Belt serta didukung electric starter dan kick starter.
Kawasaki Motor Indonesia (KMI) akhirnya memasuki pasar skuter matik tanah air, dengan meluncurkan Kawasaki Brusky 125 di Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.
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