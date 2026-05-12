Kawasaki KLX150 SM SE+ 2027, Supermoto Ringan dengan Tampilan Baru, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Tampilan segar dan agresif dihadirkan Kawasaki pada lini supermoto ringannya, Kawasaki KLX150 SM SE+ 2027.

Motor bergaya supermoto itu kini tersedia dalam beberapa pilihan warna, mulai dari Bright White, Neon Green/Ebony, Ebony, hingga Battle Gray.

Penyegaran tersebut membuat KLX150 SM SE+ tetap tampil modern tanpa menghilangkan karakter khas keluarga KLX.

Secara desain dan spesifikasi, Kawasaki tidak melakukan banyak ubahan dibanding generasi sebelumnya.

Aura supermoto tetap terasa lewat bodi ramping, posisi berkendara tegak, serta penggunaan roda 17 inci yang identik dengan motor aspal bergaya fun bike.

Pada sektor kaki-kaki, KLX150 SM SE+ 2027 masih mengandalkan suspensi depan inverted fork berdiameter 35 mm dengan travel 175 mm.

Sementara itu, bagian belakang memakai suspensi Uni Trak yang preload-nya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengendara.

Menunjang pengendalian, Kawasaki menyematkan rem cakram depan berukuran 300 mm, yang diklaim mampu memberikan kontrol pengereman lebih optimal.