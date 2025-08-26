Kawasaki KLX230 S 2026 Cocok Buat Bikers Asia, Dirilis Pada September
jpnn.com - Dirt bike baru Kawasaki KLX230 S MY2026 diperkenalkan untuk pasar Jepang, dengan beberapa pembaruan yang diklaim menawarkan kemudahan bagi para biker pemula.
Kawasaki KLX230 S MY2026 hadir memadukan kenyamanan, teknologi, dan gaya modern.
Ubahan signifikan di KLX230 S baru terletak pada jok yang kini lebih rendah 35 mm dari versi standar, yaitu 845 mm.
Penyesuaian itu membuat pengendara dengan tinggi badan rata-rata orang Asia mudah mengendalikan motor, baik untuk aktivitas harian maupun off-road.
Soal tampilan, motor trail Kawasaki itu tersedia dalam dua pilihan warna baru; Hijau Limau dan Putih Cerah.
Selain itu, grafis bodi juga diperbarui guna meningkatkan kepercayaan diri pengendaranya.
KLX230 S MY2026 kini dilengkapi lampu depan LED dab layar LCD modern yang terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi RIDEOLOGY.
Teknologi itu memungkinkan pengendara memantau informasi penting kendaraan.
