Kawasaki KLX230 Sherpa S 2026 Hadir di Indonesia, Harga Rp 59 juta

jpnn.com, JAKARTA - Kawasaki KLX230 Sherpa S 2026 hadir sebagai pilihan baru bagi lara pencinta motor garuk tanah atau trail.

Motor trail anyar itu menjadi langkah Kawasaki menjawab kebutuhan para pencinta offroad yang baru saja memulai.

Pasalnya, perubahan utama pada KLX230 Sherpa S 2026 ialah pada tinggi jok yang kini hanya 825 mm.

Itu lebih pendek 20 mm dari versi sebelumnya atau KLX230 Sherpa versi standar yang mencapai 845 mm.

Selain itu, Kawasaki telah mengadopsi teknologi Ergo-fit yaitu sistem interface yang dirancang untuk membuat pengendara menemukan posisi berkendara yang ideal.

Berbagai titik interface sasis (setang, pijakan, kursi, dll) dapat disesuaikan melalui kombinasi part yang dapat diganti atau disesuaikan.

Artinya, kamu yang mulai mencoba-coba main motor trail tidak perlu khawatir lagi.

Kawasaki KLX230 Sherpa S 2026 juga membawa perbedaan seperti ban belakang tubeless. Jadi, lebih aman saat masuk hutan.