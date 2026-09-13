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Kawasaki Ninja H2 Terbaru Mulai Tebar Pesona

Kawasaki Ninja H2 Terbaru Mulai Tebar Pesona
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Ilustrasi Kawasaki Ninja H2. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki kembali memancing rasa penasaran para pencinta kecepatan.

Lewat sebuah video teaser singkat, Kawasaki menyinarkan sinyal kuat: sang monster, Ninja H2, bersiap kembali mengaspal.

Kabar itu bagai angin segar, terutama bagi para penggemar di wilayah seperti Amerika Serikat.

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Di sana, raungan Ninja H2 sempat meredup dan menghilang dari katalog resmi akibat terbentur aturan emisi yang kian mencekik.

Meski lekuk tubuhnya masih diselimuti bayang-bayang misteri, Kawasaki membocorkan satu hal penting.

Jantung mekanis H2 terbaru telah diracik ulang agar lolos regulasi emisi global terbaru tanpa mengorbankan jiwa liarnya.

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Maklum, Ninja H2 bukan sekadar motor biasa. Ia adalah mahakarya ekstrem dengan mesin 998 cc 4-silinder plus supercharger sanggup melontarkan tenaga hingga 228 hp.

Karakter force induction-nya memberikan sensasi tarikan yang tak sanggup ditiru motor naturally aspirated mana pun.

Kawasaki kembali memancing rasa penasaran para pencinta kecepatan, lewat teaser Ninja H2 terbaru

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