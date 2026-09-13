Kawasaki Ninja H2 Terbaru Mulai Tebar Pesona

jpnn.com - Kawasaki kembali memancing rasa penasaran para pencinta kecepatan.

Lewat sebuah video teaser singkat, Kawasaki menyinarkan sinyal kuat: sang monster, Ninja H2, bersiap kembali mengaspal.

Kabar itu bagai angin segar, terutama bagi para penggemar di wilayah seperti Amerika Serikat.

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Di sana, raungan Ninja H2 sempat meredup dan menghilang dari katalog resmi akibat terbentur aturan emisi yang kian mencekik.

Meski lekuk tubuhnya masih diselimuti bayang-bayang misteri, Kawasaki membocorkan satu hal penting.

Jantung mekanis H2 terbaru telah diracik ulang agar lolos regulasi emisi global terbaru tanpa mengorbankan jiwa liarnya.

Maklum, Ninja H2 bukan sekadar motor biasa. Ia adalah mahakarya ekstrem dengan mesin 998 cc 4-silinder plus supercharger sanggup melontarkan tenaga hingga 228 hp.

Karakter force induction-nya memberikan sensasi tarikan yang tak sanggup ditiru motor naturally aspirated mana pun.