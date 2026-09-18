Kawasaki Rombak Komponen Vital Ninja H2 Terbaru, Sontak Menghentak
jpnn.com - Bagi para pemburu kecepatan, raungan mesin supercharger dari Kawasaki Ninja H2 bukanlah suara biasa. Itu adalah pernyataan dominasi.
Kini, pabrikan asal Jepang itu kembali memoles monster kesayangannya untuk model 2027.
Bukan cuma sekadar ganti baju, tetapi menyentuh dalaman jantung pacunya.
Secara visual, lekuk agresif ala jet tempur yang ikonik itu memang masih dipertahankan.
Namun, jangan tertipu. Di balik fairing-nya, Kawasaki merombak hampir seluruh komponen vital mesin 998 cc empat silinder milik H2.
Mulai dari rotor supercharger, sistem intake, piston, hingga ke kepala silinder dan poros engkol, semuanya dirancang ulang.
Hasilnya? Pipa knalpot anyar dan ruang pra-peredam baru kini membuat bobotnya lebih ringan, sekaligus meletupkan torsi yang lebih padat di putaran bawah dan menengah.
Bisa dibilang menghentak sejak awal tuas gas diputar.
Bagi para pemburu kecepatan, raungan mesin supercharger dari Kawasaki Ninja H2 bukanlah suara biasa. Itu adalah pernyataan dominasi.
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