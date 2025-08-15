Kawasaki Versys 1100 Baru Dapat Peningkatan Mesin Hingga Fitur-Fitur Canggih

jpnn.com - Kawasaki melakukan pembaruan signifikan untuk motor touring-adventure andalannya, Versys 1100.

Kawasaki Versys 1100 baru mendapat peningkatan di sektor mesin hingga fitur-fitur canggih yang mendukung petualangan jadi lebih berkesan.

Dimulai dari tampilannya yang lebih segar. Tersedia pelbagai pilihan warna seperti Metallic Deep Blue, Metallic Diablo Black serta Emerald Blazed Green, serta Metallic Diablo Black untuk memberikan kesan sporty dan elegan.

Bagian dapur tenaga ditingkatkan kapasitas kubikasinya dari 1.043 cc menjadi 1.099 cc.

Dengan peningkatan ini, Versys 1100 baru sanggup memproduksi daya hingga 133 Hp, sebelumnya hanya 118 Hp.

Peningkatan ini tidak hanya menjanjikan akselerasi lebih responsif, tetapi juga performa mumpuni untuk perjalanan jarak jauh.

Menawarkan pengalaman berkendara baru, Versys 1100 kini dibekali segudang fitur elektronik modern.

Motor mengadopsi suspensi elektronik Showa yang memungkinkan pengendara menyesuaikan setelan suspensi secara instan sesuai kondisi jalan.