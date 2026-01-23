Kawasaki W175 ABS dan Street Terbaru Resmi Mengaspal, Harga Rp 30 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Kawasaki Motor Indonesia kembali memperkuat motor dua motor bergaya retro melalui kehadiran W175 ABS dan W175 Street terbaru.

Dua model terbaru dari series W itu hadir sebagai pilihan sepeda motor yang memiliki karakter berbeda.

Series W memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Kawasaki.

Dept. Head Sales & Promotion PT Kawasaki Motor Indonesia, Michael C. Tanadhi mengungkapkan kehadiran W175 ABS dan W175 Street merupakan wujud komitmen Kawasaki dalam menghadirkan perpaduan antara teknologi modern dan identitas klasik yang telah melekat pada seri W sejak era legendaris W1 1966.

“Kawasaki memberikan sentuhan modern melalui panel instrumen semi digital dengan gaya klasik. Panel ini mencakup speedometer, odometer, trip meter, hingga indikator bahan bakar yang kini semakin lengkap fungsinya,” ujar Michael dalam siaran persnya, Jumat (23/1).

Dia menambahkan model ini menjadi tonggak penting yang mengantarkan Kawasaki sebagai produsen sepeda motor berkapasitas besar.

Secara desain, W175 ABS dan Street mempertahankan pendekatan yang sederhana dan tradisional dengan proporsi klasik yang timeless.

Siluet motor yang clean, tangki bahan bakar berlekuk elegan dengan emblem W tiga dimensi, lampu depan bulat dengan bezel krom, serta detail serba membulat lainnya dirancang untuk menghadirkan tampilan retro autentik khas W Series.