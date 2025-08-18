menu
Kawasaki W230 2026 Tersedia 2 Warna Baru, Harga Naik Tipis

Kawasaki W230 2026 Tersedia 2 Warna Baru, Harga Naik Tipis
Kawasaki W230 MY2026 hadir di Jepang. Foto: kawasaki

jpnn.com - Kawasaki W230 model tahun 2026 hadir dengan tampilan segar berkat dua pilihan warna baru. Ada penyesuaian harga.

Motor bergaya retro-klasik itu tetap setia pada karakter khas seri W dengan sentuhan teknologi dan fitur modern.

Elemen klasik tetap dipertahankan seperti tangki bundar, knalpot peashooter, dan lampu depan LED retro yang memberikan pencahayaan optimal saat malam hari.

Kawasaki menyediakan dua pilihan warna baru, Metallic Matte Dark Green x Ebony dan Candy Persimmon Red x Ebony.

Dibekali mesin 230 cc SOHC satu silinder berpendingin udara yang sama dengan KLX230, W230 pengalaman berkendara dua zaman.

Dengan bobot ringan 143 kg dan tinggi jok 745 mm, W230 diklaim mudah dikendalikan, bahkan untuk pengendara pemula.

Kombinasi pelek depan 18 inci dan belakang 17 inci dibalut ban standar jalan raya, dipadukan garpu teleskopik di depan dan suspensi ganda di belakang, menghadirkan stabilitas untuk perkotaan.

Kawasaki W230 2026 sudah dilengkapi rem cakram depan-belakang dengan ABS dua kanal sebagai standar.

