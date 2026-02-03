menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kawasan Hotel Sultan Bakal Dijadikan Taman dan Terintegrasi dengan MRT

Kawasan Hotel Sultan Bakal Dijadikan Taman dan Terintegrasi dengan MRT

Kawasan Hotel Sultan Bakal Dijadikan Taman dan Terintegrasi dengan MRT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara konferensi pers pembukaan posko layanan alih kelola Blok 15 di Gedung Parkir A, GBK, Selasa (3/2). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lahan Blok 15 yang berada di lokasi Hotel Sultan rencananya akan dieksekusi dan digantikan dengan ruang terbuka hijau.

Hal ini dilakukan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

Dalam putusan tersebut tercatat pengadilan memerintahkan PT Indobuildco harus melakukan pengosongan dan mengembalikan lahan serta bangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara PPKGBK.

Baca Juga:

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki rancangan bangunan ke depannya untuk mengembalikan fungsi kawasan tersebut.

“GBK secara keseluruhan memiliki sebuah master plan. Kami memastikan manfaat area hijau itu lebih banyak, termasuk yang ada di Blok 15 atau eks HGB 26-27 (Hotel Sultan)," ujar Rakhmadi.

Nantinya lahan blok 15 atau yang berlokasi di Hotel Sultan berencana dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau.

Baca Juga:

Tercatat selain menjadi taman-taman juga bisa terkoneksi langsung dengan sistem transportasi publik sehingga memudahkan pengunjung.

“Kami sudah memiliki gambar awal yang telah kami sampaikan kepada pimpinan. Kami berharap ke depannya pembangunan tersebut terintegrasi dengan akses publik," kata Rakhmadi.

Lahan Blok 15 yang ada di lokasi Hotel Sultan akan dieksekusi dan digantikan dengan ruang terbuka hijau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI