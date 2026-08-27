Kawasan Kuliner Cihapit Bandung Bakal Ditertibkan

jpnn.com, BANDUNG - Kawasan kuliner Cibeunying Utara dan Cihapit di Kota Bandung akan ditertibkan, menyusul rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengembalikan fungsi ruang publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penataan dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi dan kuliner tetap berjalan, tanpa mengorbankan ketertiban serta kenyamanan ruang publik.

"Betul Cihapit kawasan kuliner, tapi kalau tidak tertib ya kami tertibkan," kata Farhan saat ditemui di Bandung, Rabu (26/8/2026) malam.

Dia menuturkan penataan tidak semata-mata dilakukan melalui penertiban.

Pemkot Bandung juga akan mengedepankan dialog bersama para pelaku usaha kuliner, untuk mencari solusi yang tetap memberikan ruang baru bagi ekonomi.

"Rencananya akan ditertibkan. Lalu kemudian kami akan ajak dialog para pelakunya untuk, 'sok yuk cari tempat yang membuat taman tetap bagus, sehingga menikmati hidangan makanan juga lebih enak," tuturnya.

Menurut dia, kawasan kuliner tetap memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi dan pariwisata Kota Bandung.

Harapannya, penataan dapat menciptakan ruang usaha yang lebih nyaman, tertib dan memiliki daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan.