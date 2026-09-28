Kawasan Terpadu CitraRaya Jambi Hadirkan Konsep Eco Culture Hingga Wonderland

jpnn.com, JAMBI - Pengembang ternama di Indonesia, Ciputra Group melalui proyeknya CitraRaya Jambi mengembangkan kawasan terpadu seluas 1000 hektar dengan konsep Eco Culture.

Konsep tersebut memadukan hunian modern dengan keasrian alam yang mempertahankan 70% area terbuka hijau, merawat, dan menjadikannya landscape yang asri.

Selain estetik, kawasan itu pun menjadi paru-paru hijau kota Jambi yang menghasilkan udara bersih dan oksigen bagi penghuni dan masyarakat Luas.

Dalam kawasan yang begitu besar, gebrakan baru kembali hadir di CitraRaya Jambi yang patut untuk dinantikan oleh masyarakat, yaitu kehadiran fasilitas spektakuler terbaru yang belum ada di Jambi, yakni Wonderland. Sebuah taman wisata dengan beragam wahana menarik yang dikembangkan di area seluas 10.000 meter persegi dalam CitraRaya Jambi.

Management Wonderland menyampaikan, mantap memilih CitraRaya Jambi sebagai lokasi pembangunan taman wisatanya karena melihat pangsa pasar yang besar, kawasan yang sudah established, hidup, dan memiliki area hijau yang luas sehingga anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman.

“CitraRaya Jambi punya area hijau yang luas, sehingga anak-anak dan keluarga yang nantinya datang ke Wonderland ini bisa berwisata dengan nyaman. Karena itu kami mantap memilih CitraRaya Jambi karena di mana lagi bisa mendapatkan super kawasan seperti ini di Jambi. Visi kami membangun Wonderland disini adalah untuk memberikan wajah hiburan baru di Kota Jambi serta pengalaman berwisata yang aman, nyaman dan menyenangkan”, tutur management Wonderland dalam keterangan resmi.

“Kami berkomitmen menghadirkan wisata dengan harga terjangkau untuk semua usia, dari semua kalangan. Hiburan seru bisa dinikmati oleh siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, semua memiliki kesempatan untuk menikmati kebahagiaan di Wonderland," sambungnya.

Seperti yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Jambi, CitraRaya Jambi memiliki segudang fasilitas kawasan lainnya yang sudah eksis.