Kawasan Wisata Guci Tegal Diterjang Banjir Bandang, Ngeri

jpnn.com, TEGAL - Kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diterjang banjir bandang, Sabtu petang (20/12).

Banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan aliran Sungai Gung meluap.

Kepala Polsek Bojong Kompol Khaerun mengatakan banjir bandang yang melanda Kawasan Objek Wisata Guci karena kiriman banjir dari Sungai Sawangan yang berada di perbatasan Kabupaten Tegal dengan Kabupaten Brebes.

Baca Juga: Kondisi Terkini Warga Tangsel Korban Bus Masuk Sungai di Guci Tegal

"Tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, jadi masih aman. Ya, banjir karena kiriman dari wilayah atas," katanya saat dihubungi.

Hanya saja, kata dia, banjir bandang tersebut mengakibatkan pipa pancuran 13 di Objek Wisata Guci terbawa arus sungai.

Khaerun mengimbau pada warga maupun pengunjung Objek Wisata Guci agar berhati-hati saat hujan turun sebagai upaya mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan bersama.

Baca Juga: Belum Ada Tersangka Insiden Bus Masuk Sungai di Guci Tegal

Petugas Pancuran 13 Objek Wisata Guci Jam Zami mengatakan banjir bandang mulai terjadi sekitar pukul 15.00 WIB saat intensitas curah hujan meningkat cukup deras.

"Luapan air sungai dengan arus kuat membawa material lumpur, batu, dan kayu ke area wisata. Banjir datang cukup deras sekitar pukul 15.00 WIB bersamaan dengan hujan lebat," kata Kompol Khaerun.