Kawasan Wisata Monas Dikunjungi 130 Ribu Orang Selama Akhir Pekan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 130.442 orang mengunjungi tugu dan kawasan wisata Monas di Jakarta Pusat pada Sabtu (27/12) dan Minggu (28/12) yang bertepatan dengan masa cuti bersama dalam rangka Natal 2025.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi di Jakarta, Senin, menyebutkan, pada Sabtu (27/12), Monas dikunjungi sebanyak 67.021 orang, lebih banyak dibandingkan Sabtu (20/12/2024), yakni sebanyak 49.188 orang.

Sementara pada Minggu (28/12), salah satu lokasi wisata di Jakarta itu dikunjungi 63.421 orang. Dari jumlah itu, 48.418 orang menyambangi area kawasan, sementara sisanya, yakni 15.003 orang menyempatkan diri mengunjungi Tugu Monas.

Pengelola Monas menghadirkan sejumlah atraksi untuk pengunjung, yakni "video mapping" dan air mancur menari selama tiga hari pada 25,26 dan 28 Desember 2025.

“Ini menjadi bagian dari Program Monas Week 2025,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin (29/12).

Selain itu, adapula atraksi tata cahaya (lighting) bertema "Hutan Menyala", sebagai upaya mengajak masyarakat menikmati suasana malam di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Pada Minggu malam, hujan sempat mengguyur kawasan Monas dan sekitarnya, namun pertunjukan air mancur menari dan "video mapping" tetap dilaksanakan. Sejumlah orang tetap berada di sana untuk menyaksikan atraksi tersebut. (antara/jpnn)