Kawin Stunting

jpnn.com - Spontan. Begitu bertemu Wali Kota Hasto Wardoyo, pekan lalu, saya langsung ingat ”perkawinan stunting”.

Saya pernah mengobrol panjang soal itu saat sang wali kota Yogyakarta masih menjabat kepala BKKBN. Saat itu upaya untuk mencegah stunting sampai harus "mencampuri" urusan perkawinan.

Hasto Wardoyo (kanan) saat menerima Disway Awards 'Top Regional Leader Awards' dari Dahlan Iskan.-Disway-

Baca Juga: Jumat Keramat

Waktu itu setiap rencana perkawinan harus didahului tes lingkar lengan calon pengantin perempuan. Lengan atas. Calon pengantin yang ukuran lengan atasnya kurang dari 35 cm, diberi kartu kuning: dia berpotensi akan melahirkan bayi stunting.

Kartu kuning memang tidak sekeras kartu merah. Setidaknya calon pengantin tahu risiko itu: melahirkan bayi stunting. Menakutkan. Tentu tidak ada seorang ibu yang senang punya anak stunting.

Maka dia tahu: sejak sebelum kawin sudah harus memperhatikan kualitas makanannyi.

Baca Juga: Iris Istri

Angka ukuran lengan itu masuk ke BKKBN. Lengkap dengan nama dan alamat calon pengantin.

Lembaga yang mengurus kependudukan itu lantas memberikan bantuan makan bernutrisi gratis. Perkembangan ukuran lengan pun dimonitor.