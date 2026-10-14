Kaya Omega-3, Ini Alasan Bumi Wijaya Pilih Ikan Sidat untuk Gizidat

jpnn.com - Ikan sidat bukan sekadar ikan bertubuh panjang yang kerap disamakan dengan belut. Kandungan gizinya menjadi alasan CV Bumi Wijaya memilihnya sebagai salah satu bahan utama dalam formulasi Gizidat, produk berbahan madu, temulawak, dan ikan sidat.

Bumi Wijaya adalah manufaktur jamu lokal yang beroperasi di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.

Pilihan Bumi Wijaya sejalan dengan sejumlah penelitian yang menunjukkan potensi nutrisi ikan sidat. Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Gadis Sri Haryani, mengungkapkan ikan sidat memiliki kandungan omega-3 berupa DHA dan EPA yang tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikan BRIN, kandungan omega-3 sidat disebut lebih tinggi dibandingkan salmon dan ikan gabus. Sidat juga mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, zat besi, protein, kalori, dan fosfor.

DHA atau docosahexaenoic acid merupakan salah satu jenis asam lemak omega-3 yang berperan dalam perkembangan dan fungsi otak. Sementara EPA atau eicosapentaenoic acid berkaitan dengan fungsi tubuh antara lain dalam proses peradangan dan kesehatan jantung.

Temuan mengenai potensi sidat juga menjadi perhatian kalangan akademikus. Dr. Dewi Marhaeni Diah Herawati dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran merupakan salah satu akademisi yang cukup lama meneliti pemanfaatan sidat dalam pengembangan pangan fungsional. Bidang kepakarannya antara lain gizi medik dan pengembangan makanan fungsional serta nutrasetikal.

Salah satu risetnya mengembangkan makanan tambahan berupa biskuit berbahan ikan sidat dan ubi Cilembu untuk balita gizi kurang usia 3–5 tahun di Kabupaten Sumedang. Penelitian lain di Universitas Padjadjaran juga menguji pemberian cookies ikan sidat Indonesia (Anguilla spp.) pada balita usia 12–24 bulan, dengan Dewi Marhaeni menjadi salah satu pembimbing penelitian.

Penelitian mengenai sidat itu terus berkembang. Data Science and Technology Index (SINTA) mencatat Dewi Marhaeni pada 2025 memimpin riset pengembangan asam lemak omega-3 dari minyak limbah ikan sidat (Anguilla bicolor) sebagai suplemen bagi penderita diabetes melitus.