Kayou Ekspansi ke Pasar-Pasar Berkembang Lewat Debut di IBTE Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kayou, perusahaan terkemuka asal Tiongkok yang menghasilkan produk hiburan, kian gencar berekspansi global.

Pada 20 Agustus lalu, Kayou tampil perdana di Indonesia International Baby Products & Toys Expo (IBTE Indonesia) 2025 dengan memamerkan koleksi produk terbaru.

Langkah ini mencerminkan pendekatan terstruktur Kayou dalam membangun jangkauan global, serta memperluas strategi peluncuran produk di pasar global.

Sebagai merek unggulan di segmen pasar kartu permainan (trading card) Tiongkok, Kayou memilih Indonesia sebagai lokasi pameran pertama di pasar luar negeri, mencerminkan fokus dari rencana ekspansinya.

Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, 25% di antaranya berusia 18 dan 34 tahun audiens utama dari produk-produk Kayou.

Dengan basis demografi yang menarik, serta popularitas karakter berlisensi asal Jepang dan Tiongkok di pasar lokal, Indonesia menjadi basis yang mendukung produk hiburan dan koleksi (gaming collectible) di Asia Tenggara.

Di IBTE Indonesia, Kayou memamerkan lebih dari 20 karakter berlisensi kenamaan dunia, termasuk My Little Pony dan Naruto.

Kayou juga melansir koleksi produk pertama untuk audiens internasional, termasuk kartu koleksi Free Fire yang dikembangkan bersama Garena, serta kartu Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) yang diluncurkan bersama Moonton Games.