Kaza Mall Hadirkan Tenant Baru, Lengkapi Pilihan Fashion di Kawasan Komersial PPRO

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk kembali memperkuat posisi kawasan komersial miliknya sebagai destinasi bisnis dan gaya hidup yang dinamis.

Kali ini, Kaza Mall Surabaya kehadiran tenant baru dengan melakukan grand opening Ria Busana pada Sabtu (1/11).

Acara Grand Opening Ria Busana ditandai dengan prosesi pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng yang dihadiri secara langsung oleh Owner Ria Busana Ramlan Ginting, Direktur Ria Busana Leonardo Ginting, Group Head of Operation Ria Busana Marpany Djarkasi, Direktur Utama PPRO Dyah Rahadyannie, beserta jajaran manajemen Kaza Mall.

Baca Juga: Louvin Apartment Jatinangor Milik PP Properti Sold Out

Kehadiran Ria Busana menjadi bagian dari kerja sama strategis antara PPRO dan Ria Busana dalam memperkuat potensi kawasan Kaza Mall sebagai destinasi gaya hidup dan bisnis di Surabaya Timur.

Momentum ini menjadi langkah penting bagi Kaza Mall dalam memperkuat posisinya sebagai destinasi gaya hidup dan bisnis di Surabaya Timur, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk berkembang di kawasan milik PPRO yang terus bertumbuh.

Sebagai jaringan ritel fashion nasional yang telah berdiri sejak 1996, Ria Busana kini memiliki lebih dari 90 gerai yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

Mengusung konsep “Fashion for Everyone”, Ria Busana menawarkan beragam pilihan pakaian dan aksesori untuk bayi, anak-anak, wanita, dan pria dengan harga yang terjangkau serta gaya yang selalu mengikuti tren terkini.

“Kehadiran Ria Busana di Kaza Mall menjadi wujud nyata dari strategi kami dalam memperkuat potensi kawasan komersial PPRO di Surabaya. Kami ingin menghadirkan kawasan yang tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang yang aktif, dinamis, dan memiliki nilai ekonomi berkelanjutan,” ujar Afrilia Pratiwi, VP Corporate Secretary PPRO.