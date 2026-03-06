menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » KBA Mendirikan Service Center Mesin Tempel Yamaha Terlengkap di Jakarta Utara

KBA Mendirikan Service Center Mesin Tempel Yamaha Terlengkap di Jakarta Utara

KBA Mendirikan Service Center Mesin Tempel Yamaha Terlengkap di Jakarta Utara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peresmian Service Center Mesin Tempel Yamaha di Sunter, Jakarta Utara. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - PT. Karya Bahari Abadi (KBA), agen tunggal Yamaha Outboard Motor di Indonesia, kembali memperkuat layanan purnajualnya dengan meresmikan KBA Sunter Service Center & Warehouse di Jakarta Utara.

Fasilitas itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan mesin tempel terbesar, sekaligus pusat distribusi suku cadang yang terintegrasi di tanah air.

Peresmian fasilitas tersebut menegaskan komitmen KBA dalam menjaga posisi sebagai pemimpin pasar mesin tempel di Indonesia.

Baca Juga:

Selama ini perusahaan memasarkan berbagai lini mesin tempel Yamaha, mulai dari model 2-tak berkekuatan 4 sampai 200 horsepower hingga varian 4-tak dari 20 sampai 450 horsepower.

Hadirnya Service Center & Warehouse Sunter dirancang untuk memperkuat tiga pilar utama layanan KBA, yakni ketersediaan suku cadang, jaringan servis, serta pengembangan teknisi.

Dari sisi logistik, KBA didukung kapasitas gudang seluas lebih dari 13 ribu meter persegi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

Dengan sistem distribusi yang terintegrasi, perusahaan mengeklaim mampu memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan suku cadang secara instan.

Harapannya pengguna mesin tempel dapat memperoleh komponen dengan lebih cepat, bahkan hingga ke wilayah terpencil.

KBA-Yamaha Outboard Motor di Indonesia, kembali memperkuat layanan purnajualnya dengan meresmikan KBA Sunter Service Center & Warehouse di Jakarta Utara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI