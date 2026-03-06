KBA Mendirikan Service Center Mesin Tempel Yamaha Terlengkap di Jakarta Utara

jpnn.com, JAKARTA - PT. Karya Bahari Abadi (KBA), agen tunggal Yamaha Outboard Motor di Indonesia, kembali memperkuat layanan purnajualnya dengan meresmikan KBA Sunter Service Center & Warehouse di Jakarta Utara.

Fasilitas itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat layanan mesin tempel terbesar, sekaligus pusat distribusi suku cadang yang terintegrasi di tanah air.

Peresmian fasilitas tersebut menegaskan komitmen KBA dalam menjaga posisi sebagai pemimpin pasar mesin tempel di Indonesia.

Selama ini perusahaan memasarkan berbagai lini mesin tempel Yamaha, mulai dari model 2-tak berkekuatan 4 sampai 200 horsepower hingga varian 4-tak dari 20 sampai 450 horsepower.

Hadirnya Service Center & Warehouse Sunter dirancang untuk memperkuat tiga pilar utama layanan KBA, yakni ketersediaan suku cadang, jaringan servis, serta pengembangan teknisi.

Dari sisi logistik, KBA didukung kapasitas gudang seluas lebih dari 13 ribu meter persegi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan sistem distribusi yang terintegrasi, perusahaan mengeklaim mampu memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan suku cadang secara instan.

Harapannya pengguna mesin tempel dapat memperoleh komponen dengan lebih cepat, bahkan hingga ke wilayah terpencil.