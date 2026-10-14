KBA Yamaha Marine Hadir di Lampung, Kabar Baik Bagi Nelayan dan Pelaku Usaha Bahari

jpnn.com, JAKARTA - Langkah PT. Karya Bahari Abadi (KBA) memperluas jangkauan ke Sumatera makin mantap, distributor resmi Yamaha Marine ini membuka cabang terbarunya di Bandar Lampung, Rabu (14/10).

Bagi para nelayan dan pelaku usaha bahari di Lampung, kabar ini tentu jadi angin segar.

Berlokasi di Jalan R.A. Basyid, Rajabasa Jaya, KBA Lampung hadir untuk menjawab kebutuhan lapangan: mempermudah akses mendapatkan mesin tempel Yamaha Outboard Motor, serta suku cadang asli tanpa harus menunggu lama.

General Manager PT. Karya Bahari Abadi Yoseph Tandian, menegaskan bahwa kehadiran kantor cabang ini bukan sekadar urusan ekspansi bisnis semata. Ada komitmen panjang di balik peresmian tersebut.

"Bagi kami, pembukaan KBA Lampung merupakan bagian dari komitmen untuk semakin dekat dengan pelanggan, mitra usaha, dan masyarakat," kata Yoseph dalam keterangannya.

"Kami berharap kehadiran cabang ini dapat memberikan kemudahan akses terhadap mesin tempel Yamaha dan suku cadang, sekaligus membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan."

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Lampung sendiri punya posisi yang sangat krusial. Potensi perikanan dan aktivitas maritim yang hidup menjadikan wilayah di ujung selatan Sumatra ini fondasi penting bagi ekonomi kelautan nasional.

Namun, mesin yang andal tentu butuh dukungan layanan dan ketersediaan sparepart yang siap pakai setiap saat.