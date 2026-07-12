KBN Kalbar Minta Jaksa Agung dan KY Tinjau Putusan Bebas Paulus Mursalim, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Kesatria Bela Negara (KBN) Kalimantan Barat mendesak Jaksa Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) meninjau perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat.
Koordinator Wilayah (Korwil) KBN Kalbar Ismed Syah secara khusus menyoroti putusan bebas salah satu tersangka, Paulus Andy Mursalim di tingkat banding yang kemudian diikuti dengan penolakan kasasi di tingkat Mahkamah Agung.
Kwitansi 1. Bukti transfer. Foto: Source for JPNN
Menurutnya, perkara tersebut tidak lagi semata-mata berbicara mengenai hasil akhir putusan, melainkan mengenai apakah seluruh konstruksi perkara yang dibangun sejak tahap penyidikan hingga persidangan telah dijawab secara utuh dalam pertimbangan hukum.
Dia menjelaskan kasus ini bermula pada 2015 ketika Bank Kalbar melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan kantor pusat baru di Jalan Ahmad Yani, Pontianak.
Kwitansi 2. Bukti transfer. Foto: Source for JPNN
KBN Kalbar mendesak Jaksa Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) meninjau perkembangan perkara dugaan Tipikor pengadaan tanah Bank Kalbar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bawa Bukti, Penasihat Hukum Nadiem Makarim Laporkan 4 Hakim ke KY
- Ketimbang Datang ke NTT, Jokowi Disarankan Hadir ke Sidang Kasus Tudingan Ijazah Palsu
- Ruben Onsu Daftar Gugat Hak Asuh Anak, Pihak Sarwendah Merespons Begini
- Gaji Sudah Naik 280 Persen, Hakim yang Melanggar Dipecat dan Pidana
- Januari-Juni 2026, Komisi Yudisial Terima 592 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
- Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Militer Kasus Andrie Yunus, KY Bergerak