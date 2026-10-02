KBRI di Singapura dan Canberra Tak Menemukan Dokumen Pendidikan Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra mengungkap tidak menemukan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arsip kedutaan.
Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (2/10).
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aini Ariyanti mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap arsip yang tersedia.
Namun, penelusuran tersebut tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran.
"Setelah kami menelusuri dokumen yang ada, kami tidak menemukan adanya dokumen yang disimpan di KBRI," kata Nur Aini.
Hakim Konstitusi Saldi Isra kemudian memastikan apakah dokumen tersebut juga tidak tersedia untuk periode ketika Gibran berada di Singapura hingga meninggalkan negara tersebut.
Nur Aini kembali menyatakan tidak ada dokumen yang ditemukan.
Hal serupa disampaikan Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati.
Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra mengungkap tidak menemukan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arsip kedutaan.
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