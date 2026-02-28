menu
KBRI Tehran Pastikan WNI di Iran Berada dalam Kondisi Aman

Serangan Israel dibantu AS ke Iran, Sabtu (28/2/2026). (ANTARA/X)

jpnn.com - TEHRAN - Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran pada Sabtu (28/2). 

Kedutaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran menyampaikan bahwa sejauh ini para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di berbagai wilayah di Iran masih berada dalam kondisi aman.

“Sekitar pukul 2.30 waktu setempat, seluruh simpul-simpul WNI yang kami hubungi di berbagai kota di Iran menyampaikan bahwa dirinya tidak mengalami atau merasakan ancaman langsung terhadap para WNI,” kata Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat melalui pesan suara di Jakarta, Sabtu (28/2). 

Menurut Dubes Rolliansyah, setidaknya secara resmi tercatat ada sekitar 329 WNI yang melakukan lapor diri.

Dia menegaskan bahwa fokus KBRI Tehran saat ini adalah untuk terus berkomunikasi dengan seluruh WNI yang berada di Iran.

“Komunikasi ini sangat penting agar kami dapat memberikan penilaian paling tepat untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan para WNI,” ujarnya. 

Dia menambahkan penilaian keamanan di Iran akan dilakukan KBRI Tehran berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.

KBRI pun kembali mengimbau seluruh WNI di Iran agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengamanan terhadap diri dan keluarganya masing-masing.

AS-Israel serang Iran. KBRI Tehran menyatakan sejauh ini WNI yang berada di berbagai wilayah di Iran masih berada dalam kondisi aman.

Sumber ANTARA
