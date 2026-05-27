KCN Salurkan 33 Hewan Kurban untuk Masyarakat di Cilincing dan Marunda

Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H, PT Karya Citra Nusantara menyalurkan bantuan kurban kepada masyarakat, institusi, serta komunitas di wilayah Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara.

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1447 H, PT Karya Citra Nusantara menyalurkan bantuan kurban kepada masyarakat, institusi, serta komunitas di wilayah Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara.

Pada tahun ini, KCN mendistribusikan sebanyak 33 hewan kurban, yang terdiri dari 7 ekor sapi dan 26 ekor kambing.

Penyaluran ini merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan sekaligus upaya mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Donasi sapi disalurkan kepada Kecamatan Cilincing, KSOP Kelas II Marunda, serta Perkumpulan Nelayan Kalibaru, Cilincing, dan Marunda.

Sementara itu, donasi kambing disalurkan kepada sejumlah pihak, antara lain Polsek Kalibaru, Polsek Cilincing, Polsek Marunda, Mako Pasmar 1, sejumlah RW di wilayah Marunda dan Cilincing, LMK Cilincing, Masjid Al-Alam Cilincing, STIP Jakarta, Kelurahan Marunda, Kelurahan Cilincing, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, serta Komunitas Nelayan Rakyat Indonesia.

Direktur Keuangan KCN, Rooseno, menyampaikan bahwa momentum Idul Adha menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi, kepedulian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

“Melalui penyaluran hewan kurban ini, kami ingin berbagi kebahagiaan Idul Adha sekaligus mempererat hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat, nelayan, aparat, serta seluruh pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional KCN,” ungkap Rooseno dalam keterangan resmi.

Humas KCN, Bella Mardiana, menambahkan bahwa KCN berkomitmen untuk terus menghadirkan kontribusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

