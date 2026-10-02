KDEKS Sumsel Diperkuat, Ratu Dewa Dorong Ekonomi Syariah Makin Dekat dengan Masyarakat

jpnn.com, PALEMBANG - Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Selatan memasuki babak baru. Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 dikukuhkan secara serentak.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa turut hadir dalam pengukuhan yang berlangsung di Aula Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jumat (2/10/2026).

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Pengukuhan KDEKS ini diharapkan tidak berhenti pada penguatan kelembagaan. Kehadirannya juga diarahkan untuk memperluas untuk memperluas kolaborasi dan mendorong berbagai program ekonomi syariah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ratu Dewa mengatakan Pemkot Palembang siap mengambil bagian dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi untuk ikut memperkuat perekonomian.

"Penguatan KDEKS Sumsel di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota diharapkan dapat memperluas kolaborasi serta mendorong berbagai program ekonomi syariah agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ratu Dewa.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, KDEKS, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur Sumsel Herman mengingatkan agar KDEKS tidak hanya aktif dalam kegiatan kelembagaan. KDEKS juga harus hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan ekonomi dan keuangan syariah.