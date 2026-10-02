KDEKS Sumsel Kian Diperkuat, Ratu Dewa Siap Kembangkan Ekonomi & Keuangan Syariah di Palembang

jpnn.com - PALEMBANG - Wali Kota Palembang Ratu Dewa menghadiri pengukuhan secara serentak pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Aula Graha Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (2/10). Prosesi pengukuhan pengurus KDEKS Sumsel itu dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Ratu Dewa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang siap mengambil bagian dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Menurut mantan sekretaris daerah (sekda) Palembang itu, sektor tersebut memiliki potensi untuk ikut memperkuat perekonomian.

"Penguatan KDEKS di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota diharapkan dapat memperluas kolaborasi serta mendorong berbagai program ekonomi syariah agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ratu Dewa.

Menurut Ratu Dewa, sinergi antara pemerintah daerah, KDEKS, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, hingga masyarakat, menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengukuhan KDEKS ini diharapkan tidak berhenti pada penguatan kelembagaan. Kehadirannya juga diarahkan untuk memperluas untuk memperluas kolaborasi dan mendorong berbagai program ekonomi syariah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Adapun Herman Deru mengingatkan KDEKS agar tidak hanya aktif dalam kegiatan kelembagaan. KDEKS juga harus hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan ekonomi dan keuangan syariah.

Menurut Deru, salah satu tugas utama KDEKS adalah membuat masyarakat kian tertarik dan memahami manfaat ekonomi syariah. “Ini adalah bagian dari syiar," ujar Deru.

Dia pun mendorong KDEKS memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan syariah dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi tersebut, pengembangan ekonomi syariah di Sumsel diharapkan dapat berjalan lebih luas dan terstruktur serta makin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (mcr35/jpnn)