jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau karib disapa KDM, meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkuat perannya sebagai pusat layanan sosial masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Dia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, tepat sasaran, serta terintegrasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Kegiatan itu dihadiri Ketua Baznas Sodik Mudjahid, Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas RI Rizaludin Kurniawan, serta jajaran pimpinan Baznas kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

KDM menegaskan Baznas harus mampu menjadi lembaga yang dapat diakses masyarakat ketika menghadapi berbagai persoalan sosial. Setiap laporan dan permasalahan yang masuk perlu diverifikasi agar penanganannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Baznas harus menjadi ruang layanan bagi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Setiap persoalan harus bisa diverifikasi dan ditangani,” ujar KDM.

Menurutnya, zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga harus menjadi sarana membangun kepedulian sosial.

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Melalui pengelolaan zakat, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan dapat membantu kelompok kurang mampu sekaligus mendorong pengurangan kesenjangan sosial.

KDM juga berharap rapat koordinasi tersebut menjadi momentum bagi para amilin dan pengelola zakat untuk meningkatkan kepeloporan serta keteladanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.