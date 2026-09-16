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KDM Siarkan Lowongan Kerja Lewat Live TikTok, Pekan Depan Giliran Kota Depok

KDM Siarkan Lowongan Kerja Lewat Live TikTok, Pekan Depan Giliran Kota Depok
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Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAWA BARAT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat gebrakan di sektor ketenagakerjaan.

Kali ini, pejabat yang akrab disapa KDM itu membuka layanan siaran langsung atau Live Bursa Kerja melalui akun TikTok pribadinya.

Live loker (lowongan kerja) itu rencananya akan rutin dilakukan setiap Rabu dan akan keliling di setiap kota/kabupaten.

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Dalam live hari pertama ini, KDM menginformasikan loker di area Kabupaten Bekasi.

Tampak layar besar yang menampilkan lowongan dari platform Nyari Gawean yang merupakan layanan khusus bursa kerja milik Pemprov Jabar.

KDM pun berbincang langsung dengan jajaran direksi dari berbagai perusahaan yang menyediakan lowongan kerja. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran direksi karena sudah berinvestasi di Jabar.

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"Saya ucapan terima kasih karena sudah mau berinvestasi di Jawa Barat," ucap KDM di sela live bersama jajaran direksi perusahaan swasta, Rabu (16/9/2026).

Sebelum live, KDM mengatakan, layanan tersebut mulai dilaksanakan pada Rabu hari ini di Kabupaten Bekasi. Siaran langsung diagendakan ada setiap pekan dengan lokasi yang berbeda di Jawa Barat.

KDM membuka Live Bursa Kerja lewat TikTok setiap Rabu. Dimulai dari Kabupaten Bekasi, layanan ini menyajikan info loker bagi pencari kerja di Jabar.

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