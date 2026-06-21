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KDM Teken MoU dengan Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini, Siapkan Beasiswa untuk Puluhan Ribu Siswa

KDM Teken MoU dengan Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini, Siapkan Beasiswa untuk Puluhan Ribu Siswa
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini menandatangani MoU terkait pengembangan pendidikan dan dukungan beasiswa bagi siswa sekolah menengah di lingkungan MA di Jabar. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar Jazuli Juwaini menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pengembangan pendidikan dan dukungan beasiswa bagi siswa sekolah menengah di lingkungan MA di Jabar.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dalam rangkaian pelantikan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar dan Pengurus Pusat Muslimah Mathla'ul Anwar Masa Khidmat 2026-2031 di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/6).

KDM dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama organisasi kemasyarakatan Islam. Menurut dia, kekuatan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari besarnya jaringan atau jumlah anggotanya, tetapi kemampuannya melahirkan generasi yang terdidik dan berkarakter.

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"Hari ini saya sudah meminta untuk disiapkan MoU pengembangan pendidikan. Insyaallah akan ada dukungan beasiswa bagi peserta didik sekolah menengah yang berada di lingkungan Mathla'ul Anwar," ujar Dedi di hadapan ribuan kader dan pengurus Mathla'ul Anwar.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan dukungan pendidikan yang dapat menjangkau hingga sekitar 70 ribu hingga 80 ribu siswa sekolah menengah yang berada dalam jaringan lembaga pendidikan Mathla'ul Anwar.

Dedi menilai organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat harus terus diperkuat.

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Dia juga mengingatkan organisasi Islam agar tetap fokus pada pendidikan, kaderisasi, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak terjebak dalam orientasi material maupun kepentingan politik jangka pendek.

“Organisasi akan tetap kuat jika konsisten membangun pendidikan dan melahirkan kader-kader yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan bangsa," katanya.

Teken MoU, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) Ketum PB Mathla'ul Anwar Jazuli Juwaini siapkan beasiswa untuk puluhan ribu siswa sekolah menengah.

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