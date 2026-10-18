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KDM Ungguli Prabowo, Efriza Prediksi Gerindra Tetap Prioritaskan Presiden Dua Periode

KDM Ungguli Prabowo, Efriza Prediksi Gerindra Tetap Prioritaskan Presiden Dua Periode
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Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Diskominfo Jabar.

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Partai Gerindra masih akan memprioritaskan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029, meskipun elektabilitas Dedi Mulyadi atau KDM disebut lebih tinggi dalam survei SMRC.

Menurut Efriza, peluang Prabowo untuk memperoleh dukungan internal Gerindra tetap besar selama dirinya masih memiliki keinginan untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden.

“Gerindra rasanya harga mati untuk memberikan dukungan dan memprioritaskan Prabowo untuk dua periode, apalagi jika Prabowo sendiri masih memiliki keinginan maju, maka dukungan internal partai tetap solid,” kata Efriza kepada JPNN.com, Minggu (18/10).

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Dia menilai tingginya elektabilitas KDM memang menjadi modal politik penting. Namun, kondisi tersebut belum tentu membuat Gerindra mengubah pilihan politiknya.

Efriza melihat salah satu skenario yang mungkin dipertimbangkan ialah memasangkan Prabowo dengan KDM dalam satu paket calon presiden dan calon wakil presiden.

“KDM meski tinggi elektabilitasnya sebagai capres, namun ditengarai ia ditempatkan sebagai cawapres dari Prabowo,” ujarnya.

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Meski demikian, skenario tersebut tetap bergantung pada dinamika politik dan kesediaan partai-partai lain yang tergabung dalam barisan pendukung Prabowo.

Efriza menilai tantangan Gerindra bukan hanya menentukan pasangan calon, melainkan juga menjaga dukungan koalisi agar tetap solid.

Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai Gerindra masih akan memprioritaskan Presiden Prabowo di Pilpres 2029, meskipun elektabilitas KDM lebih tinggi

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