KDMP Awunio Asal Sultra Sukses Ekspor Perdana 50 Ton Arang Tempurung Kelapa ke Tiongkok

KDMP Awunio Asal Sultra Sukses Ekspor Perdana 50 Ton Arang Tempurung Kelapa ke Tiongkok
Pelepasan ekspor perdana 50 ton arang tempurung kelapa milik KDMP Awunio asal Sultra ke Xiamen, Tiongkok pada Sabtu (21/02). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, KONAWE SELATAN - Sebanyak 50 ton arang tempurung kelapa milik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Awunio, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berhasil menembus pasar internasional melalui ekspor perdana menuju Xiamen, Tiongkok pada Sabtu (21/02).

Pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Kendari New Port dan menghasilkan nilai devisa mencapai Rp 734.500.000.

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi pengembangan ekspor berbasis potensi desa.

KDMP Awunio tercatat sebagai koperasi desa merah putih kedua di Indonesia yang berhasil melakukan ekspor, sekaligus yang pertama di kawasan Indonesia bagian timur.

Dalam prosesnya, Bea Cukai Kendari memberikan asistensi dan pendampingan kepada pihak koperasi guna memastikan kelancaran prosedur serta pemenuhan ketentuan kepabeanan.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Kendari Mukhlis menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi desa, agar mampu menembus pasar global.

“Kami memberikan pendampingan mulai dari pemahaman regulasi ekspor, kelengkapan dokumen, hingga proses pemuatan barang. Harapannya, pelaku usaha desa semakin percaya diri dan berkelanjutan dalam melakukan ekspor,” ujar Mukhlis dalam keterangannya, Selasa (24/2).

Mukhlis mengatakan keberhasilan ekspor ini membuktikan komoditas berbasis sumber daya lokal memiliki daya saing di pasar internasional apabila dikelola secara profesional dan memenuhi standar yang ditetapkan negara tujuan.

Berkat pendampingan Bea Cukai, KDMP Awunio asal Sultra sukses ekspor perdana 50 ton arang tempurung kelapa ke Tiongkok

