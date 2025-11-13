menu
Keajaiban di Kumamoto Masters 2025, Jorji Bangkit dan Rebut Tiket Perempat Final
Gregoria Mariska Tunjung berhasil melangkah ke perempat final Kumamoto Masters 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Gregoria Mariska Tunjung menorehkan kisah luar biasa di ajang Kumamoto Masters 2025.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia itu sukses menembus babak perempat final seusai menumbangkan wakil Jepang Hina Akechi lewat pertarungan penuh drama.

Berlaga di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, Kamis (13/11/2025), Jorji menang dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-18 dalam laga berdurasi 38 menit.

Namun, kemenangan itu tidak datang dengan mudah.

Strategi Setelah Tertinggal Jauh

Di gim pertama, Jorji -sapaan Gregoria- sempat tertinggal sangat jauh 1-13 sebelum akhirnya membalikkan keadaan secara menakjubkan.

Momentum kebangkitan dimulai ketika Jorji mulai mengubah pola bermain dan memaksa Akechi keluar dari ritme permainan.

Kemudian, poin demi poin dikumpulkan hingga akhirnya Jorji menutup gim pertama dengan kemenangan tipis 23-21.

"Di awal gim pertama memang sempat tertinggal 1-13, tetapi saya tidak terlalu memikirkan poin."

Gregoria Mariska Tunjung menorehkan kisah luar biasa di ajang Kumamoto Masters 2025.

