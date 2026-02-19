Keajaiban Luar Biasa di Balik Hadis soal Berpuasa

menu
Tarawih di Nurul Wathon, Pakansari. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - PEMILIK akun abdulmaa di Instagram berbagi ilmu Ramadan.

Abdulmaa mengungkap soal manfaat berpuasa untuk kesehatan, bukan sekadar demi agama.

"Rasa lapar saat berpuasa bukan sekadar ujian menahan nafsu, melainkan momen krusial saat tubuh mengaktifkan mode autophagy untuk memakan sampah seluler penyebab penyakit."

"Fakta sains pemenang Nobel makin membuktikan keajaiban di balik hadis Rasulullah SAW: 'Berpuasalah kamu, niscaya kamu menjadi sehat.'

"Jadi, nikmatilah setiap detik rasa laparmu, karena itu adalah tanda tubuhmu sedang bekerja keras membersihkan dan meremajakan dirinya sendiri dari dalam." (ig/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

