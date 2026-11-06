Keanu Reeves Siap Kembali Jadi John Wick dalam Film Animasi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Aktor Keanu Reeves dikabarkan telah menandatangani kontrak untuk kembali sebagai John Wick dalam film prekuel animasi garapan Lionsgate tentang pembunuh bayaran legendaris tersebut.

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, cerita tersebut mengisahkan asal-usul John Wick saat menyelesaikan 'the Impossible Task'.

Tugas mustahil itu yaitu menghabisi semua rivalnya dalam satu malam, demi membebaskan diri dari kewajibannya kepada High Table dan mendapatkan hak untuk hidup bersama belahan jiwanya, Helen.

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Shannon Tindle, seorang veteran animasi yang paling dikenal lewat karya Netflix 'Ultraman: Rising' dan 'Kubo and the Two Strings' akan menyutradarai film tersebut.

Dilaporkan oleh Variety, film itu bakal dibuat berdasarkan naskah yang ditulis oleh Ryan dan Kaz Firpo.

Tim produser John Wick yang terdiri dari Basil Iwanyk dan Erica Lee dari Thunder Road, serta Chad Stahelski dari 87Eleven Entertainment, akan bertindak sebagai produser bersama Keanu Reeves.

Mereka juga akan didukung oleh rumah produksi Point Grey dalam film layar lebar baru ini.

"Baik dalam dunia animasi maupun dunia 'John Wick', kemungkinannya tidak terbatas. Dan tidak ada cerita 'John Wick' yang lebih dinantikan oleh para penggemar selain 'Tugas yang Mustahil' (Impossible Task)," ungkap Adam Fogelson, ketua divisi film bioskop Lionsgate, pada 2025 saat proyek animasi ini pertama kali diumumkan.