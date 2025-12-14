menu
Keasyikan Mengobrol, Seskab Teddy Tertinggal Rombongan Prabowo
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama anak-anak di pengungsian. Foto: IG sekretariat.kabinet

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mungkin bakal sulit melupakan momen di Aceh Tamiang pada Jumat (12/12).

Teddy si Pria Manado berusia 36 tahun itu tertinggal rombongan Presiden Prabowo.

Begini ceritanya (jangan lupa klik IG di bawah). Seskab Teddy bersama rombongan Presiden Prabowo mengunjungi pengungsian warga terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang.

Mungkin lantaran Teddy keasyikan mengobrol dan menyalami warga -yang juga terlihat minta foto bareng, si Seskab tak sadar dirinya sudah tertinggal rombongan Prabowo.

Teddy terlihat menyapa bahkan mendatangi warga yang memanggilnya.

Di mobil tumpangan, terlihat juga Teddy sempat turun menyalami warga. (ig/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

