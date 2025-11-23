menu
Kebahagiaan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Menantikan Kehadiran Anak Pertama

Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/alyssadaguise

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Suami istri itu ternyata tengah menantikan kelahiran anak pertama.

Adapun Alyssa Daguise sedang hamil calon buah hati dari pernikahan dengan Al Ghazali.

Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui video di Instagram. Dalam video itu, keduanya tampak berada di peternakan kuda.

"Kami telah berbagi banyak bab dalam hidup bersama, tetapi menjadi orang tua adalah yang terindah sejauh ini," ungkap Al Ghazali, Sabtu (22/11).

Anak Ahmad Dhani itu mengaku sangat bahagia ketika mengetahui Alyssa Daguise hamil.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise tidak sabar menantikan kehadiran buah hati pertama.

“Bebe ALs segera lahir, alhamdulillah," lanjut Al Ghazali.

