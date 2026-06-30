Kebahagiaan Ali Budimansyah Berlipat, Juara IBL 2026 hingga Bertemu Kyrie Irving

jpnn.com, JAKARTA - Legenda basket Indonesia, Ali Budimansyah, tengah berbahagia setelah dalam sepekan terakhir mendapatkan dua momen istimewa dalam perjalanan kariernya.

Pria kelahiran 25 Desember 1975, itu menjadi bagian dari kesuksesan Bogor Hornbills menjuarai Indonesian Basketball League (IBL) 2026.

Pada partai final, tim asal Kota Hujan tersebut secara mengejutkan berhasil menaklukkan Pelita Jaya dengan skor agregat 3-2 dalam format best of five.

Ali Budimansyah yang menjabat sebagai game director Bogor Hornbills turut menjadi bagian dari sejarah klub.

Dia dinilai berperan besar dalam menghadirkan atmosfer pertandingan yang membuat GOR Laga Tangkas menjadi kandang yang sulit ditaklukkan lawan.

Kebahagiaan Ali makin lengkap setelah berkesempatan bertemu dengan idolanya, bintang NBA Kyrie Irving, dalam acara 'The Return' World Tour 2026 yang digelar di Jakarta.

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Bagi suami Naniek Soer tersebut, Kyrie Irving merupakan salah satu pebasket yang paling menginspirasinya selama berkiprah di dunia basket.

"Di rumah saya ada dua poster pebasket, satu Michael Jordan dan satu lagi Kyrie Irving. Senang rasanya saya bisa bertemu langsung hari ini di Jakarta. Rasanya seperti mimpi bisa berada dalam satu acara bersama Kyrie Irving," ujar Ali, di Jakarta, Selasa (30/6).