Kebahagiaan Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya Dikaruniai Anak Pertama

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya akhirnya dikaruniai anak pertama.

Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan telah melahirkan bayi laki-laki di Alia Hospital, Jakarta Timur.

Kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh Manager Marketing Alia Hospital, Mareyke Soroinsong.

"Memang betul, istrinya Billy lahiran di Rumah Sakit Alia Hospital Jakarta Timur di sini," ungkap Mareyke Soroinsong, Senin (29/9).

Akan tetapi, pihak rumah sakit enggan bicara banyak mengenai anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan privasi pasien sehingga Billy Syahputra yang pantas menyampaikan.

"Jadi, silakan konfirmasi ke Billy atau keluarga terkait," ucapnya.

Mareyke Soroinsong hanya memastikan bahwa kondisi istri Billy Syahputra dan bayi dalam keadaan sehat.

