Kebahagiaan Brandon Salim dan Istri Dikaruniai Anak Pertama

jpnn.com, JAKARTA - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebritas Brandon Salim dan Dhika Himawan, yang baru saja dikaruniai anak pertama mereka.

Melalui akunnya di Instagram, Brandon membagikan sebuah potret hitam putih yang menampilkan sang istri tengah di atas ranjang rumah sakit, sambil menggendong buah hati mereka yang baru lahir.

Dalam unggahan itu, putra dari aktor Ferry Salim itu juga menuliskan keterangan singkat yang penuh dengan kebahagiaan.

"We did it! We are now daddy and mama," ujar Brandon Salim melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (11/2).

Kabar bahagia itu lantas mendapat sambutan hangat dari warganet maupun teman dari kalangan selebritas.

Salah satunya dari Jessica Mila yang terlihat memberikan ucapan selamat di kolom komentar.

"Congrats Dhika and Brandon," tulis Jessica Mila.

Adapun Brandon Salim dan Dhika Himawan resmi menikah pada 19 April 2025.