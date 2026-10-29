Kebahagiaan LANY Bisa Kembali Konser di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik LANY menyapa para penggemar melalui konser di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) malam.

Konser bertajuk 'Soft World Tour' itu dibuka lewat penampilan penyanyi asal Inggris, Maisy Kay pada pukul 19.00 WIB.

Adapun Maisy Kay tampil sekitar 30 menit sebagai penampil pembuka konser LANY di Jakarta.

Sekitar pukul 20.08 WIB, LANY membuka penampilan lewat lagu 'Soft' yang langsung disambut meriah oleh para penonton.

Suara sorak sorai antusias terdengar begitu band asal Amerika Serikat itu memulai penampilan.

Para penonton bahkan langsung terdengar ikut bernyanyi bersama Paul Klein, vokalis LANY.

"Let's go," kata Paul Klein di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) malam.

Selanjutnya, LANY membawakan lagu-lagu hit lainnya, yakni Why, Make Me Forget, You!, Thick and Thin, hingga DNA.