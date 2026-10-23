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Kebakaran Besar di Bandung Pagi Tadi, Gudang & 10 Rumah Ludes

Kebakaran Besar di Bandung Pagi Tadi, Gudang & 10 Rumah Ludes
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Petugas pemadam selesai memadamkan api yang membakar sebuah gudang kayu dan 10 rumah kontrakan di RT 09 RW 01, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Jumat (23/10/2026) pagi. Foto: Sumber JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Kebakaran besar meratakan sebuah gudang kayu dan sepuluh rumah kontrakan di RT 09 RW 01, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung pada Jumat (23/10) sekitar pukul 05.00 WIB.

Api pertama kali muncul dari gudang kayu yang jaraknya tak jauh dari permukiman warga. 

Kapolsek Babakan Ciparay AKP Kardi mengatakan penyebab kebakaran tersebut diketahu berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian. 

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"Dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting arus listrik di dalam gudang kerajinan kayu," kata Kardi. 

Menurutnya, gudang tersebut menyimpan banyak material kayu yang mudah terbakar, kobaran api dengan cepat membesar.

Api kemudian merambat ke bangunan kontrakan seluas kurang lebih 500 meter persegi yang berada di dekat gudang milik warga. 

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Untuk memastikan penyebab pasti munculnya api, kepolisian telah mengamankan area tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Jalan H Zakaria, RT 09 RW 01, Kelurahan Sukahaji. 

"Petugas sudah mendatangi dan mengamankan TKP, serta menurunkan tim INAFIS untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Sebuah gudang kayu dan 10 rumah kontrakan di Babakan Ciparay, Kota Bandung, ludes terbakar si jago merah dalam insiden kebakaran hebat.

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