JPNN.com » Daerah » Riau » Kebakaran Besar Hanguskan 10 Ruko di Sungai Pakning Bengkalis

Tampak kondisi ruko yang terbakar di Jalan Sudirman, Sungai Pakning, Bengkalis. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, BENGKALIS - Kebakaran hebat melanda kawasan Jalan Sudirman, Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Kamis (19/3/2026) dini hari.

Sedikitnya 10 unit rumah toko (ruko) dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Api mulai terlihat sekitar pukul 04.15 WIB dan dengan cepat membesar hingga memicu kepanikan warga sekitar lokasi kejadian.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Siregar menyampaikan bahwa titik awal api diduga berasal dari salah satu ruko milik warga bernama Kartini.

Api pertama kali diketahui oleh personel Polsek Bukit Batu, Aipda Rio Maradona, bersama seorang warga bernama Rohadi yang saat melintas di lokasi.

“Api terlihat dari salah satu ruko dan dengan cepat menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Sementara ini diperkirakan sekitar 10 ruko terdampak,” ujar Fahrian.

Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari UPT Damkar Bukit Batu, UPT Siak Kecil, serta tim pemadam dari PT Pertamina, dibantu masyarakat setempat.

Petugas berjibaku memadamkan api sekaligus melakukan proses pendinginan untuk mencegah kebakaran meluas.

