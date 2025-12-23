Kebakaran di Gropet Jakbar, 53 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda delapan bangunan di Jalan Karya Dalam III, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan (Gropet), Jakarta Barat pada Senin (22/12) malam. Sebanyak 19 kepala keluarga (KK) dengan 53 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB itu.

"Ada 19 KK dengan sekitar 53 jiwa yang terdampak," kata Bintara Data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Anwar kepada ANTARA di lokasi.

Kendati penyebab kebakaran belum teridentifikasi, diduga api awalnya berasal dari sebuah warung kelontong yang berdiri di jajaran delapan bangunan yang terdampak.

"Kalau penyebab kebakaran belum diketahui, tetapi api tadi awalnya itu dari warung kelontong, terus merambat ke rumah-rumah yang lain," ujar Anwar.

Dia menegaskan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. “Akan tetapi, tadi ada satu korban yang sesak napas karena asap, tetapi sudah penanganan," ungkap dia.

Pihak Anwar mendapat informasi tentang kebakarna itu dari seorang warga di sekitar lokasi.

"Kemudian segera kami terjunkan 10 unit armada, tetapi karena kami kesulitan air, sumber air jauh, diterjunkan lagi 10 unit. Jadi, totalnya 20 unit armada berkekuatan 100 personel," ungkap Anwar.

Hingga pukul 22.48 WIB, pemadaman telah memasuki tahap pendinginan. "Sudah pendinginan. Personel masih cari titik-titik bara api yang potensi nyala lagi," kata Anwar.