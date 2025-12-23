Kebakaran di Jakarta Senin Malam, 8 Bangunan Ludes, 53 Jiwa Terdampak
jpnn.com - JAKARTA - Si Jago Merah mengamuk di Jalan Karya Dalam III, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Senin (22/12) malam.
Sebanyak 19 kepala keluarga (KK) dengan 53 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang melanda delapan bangunan itu.
"Ada 19 KK dengan sekitar 53 jiwa yang terdampak," kata Bintara Data Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Anwar.
Penyebab kebakaran belum teridentifikasi, tetapi konon api awalnya berasal dari sebuah warung kelontong.
"Penyebab kebakaran belum diketahui. Kemungkinan api dari warung kelontong, terus merambat ke rumah-rumah yang lain," ujar Anwar.
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi sekitar pukul 19.30 WIB itu.
"Kami menerjunkan sepuluh unit armada. Namun, karena kami kesulitan air, sumber air jauh, diterjunkan lagi sepuluh unit. Jadi, totalnya 20 unit armada berkekuatan 100 personel," ungkap Anwar.
Hingga pukul 22.48 WIB, pemadaman memasuki tahap pendinginan. (antara/jpnn)
Ada 20 unit armada berkekuatan 100 personel yang terjun dalam pemadaman kebakaran di Jakarta pada Senin malam.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
