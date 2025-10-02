menu
JPNN.com » Daerah » Riau » Kebakaran di Kilang Minyak Pertamina Dumai Sudah Terkendali

Kebakaran di Kilang Minyak Pertamina Dumai Sudah Terkendali

Kebakaran di Kilang Minyak Pertamina Dumai Sudah Terkendali
Tampak api sudah padam di Kilang Minyak Pertamina Dumai. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, DUMAI - Api yang sebelumnya membara di kilang minyak Pertamina Dumai pada Rabu 1 Oktober 2025 kini mulai mengecil.

Kondisi tersebut jauh lebih terkendali dibandingkan saat pertama kali kebakaran terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang mengatakan pihaknya saat ini berada di lokasi kejadian.

“Situasi terkini api sudah mulai padam,” kata Angga.

Meski api mulai padam, warga sekitar masih diminta tetap waspada dan menjaga jarak dari area kilang.

Sebelumnya, suara ledakan keras sempat membuat warga panik hingga berlarian keluar rumah, sebelum akhirnya diketahui bahwa sumbernya berasal dari kilang milik Pertamina.

Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pendinginan di area terdampak untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak menimbulkan ledakan susulan. (mcr36/jpnn)

Api yang sebelumnya membara di kilang minyak Pertamina Dumai, Rabu 1 Oktober 2025 kini mulai mengecil.


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Rizki Ganda Marito

